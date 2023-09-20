"Выпотеть дьявола": живущая в США дочь Эрнста вышла на связь с больничной койки

Девушка выглядит пугающе

Дочь российского медиаменеджера Константина Эрнста Александра давно живет в США. На днях она вышла на связь с подписчиками и опубликовала ряд пугающих снимков, на которых предстала на больничной койке.

Девушка рассказала, что ей удалось победить тяжелый недуг. Речь идет о болезни Лайма, с которой она боролась все лето. По словам 28-летней дочери Эрнста, ей пришлось пережить настоящий ад. Эта инфекция переносится клещами и приводит к судорогам, головным и мышечным болям, тахикардии, артритам. Если вовремя не лечить болезнь, можно заработать даже инвалидность.

"Слезы и анализы крови, капельницы и букеты цветов, визиты мамы, посещение больницы, храма и бани, чтобы выпотеть дьявола… Регулярные боли и лихорадка", – рассказала девушка.

Напомним, Александра – старшая дочь Константина Эрнста. Ее родила бывшая гражданская жена менеджера театральный критик Анна Силюнас, которая много лет назад переехала вместе с девочкой в Америку. Сегодня дочь Эрнста работает фотографом и креативным продюсером.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Константин Эрнст обратился к Дмитрию Диброву после позорного изгнания с Первого канала.