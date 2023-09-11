Звездная болезнь: как слава вскружила голову Денису Кляверу

Звездная болезнь: как слава вскружила голову Денису Кляверу
Денис Клявер. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец рассказал, как в одночасье изменилась его самооценка

В конце прошлого года Денис Клявер и Стас Костюшкин объявили о воссоединении группы "Чай вдвоем", что, несомненно, порадовало их поклонников. Скоро дуэт выступит в шоу "А ну-ка все вместе" в качестве приглашенных знаменитостей. Что исполнят артисты, пока держится в секрете. 

Группа "Чай вдвоем" стала популярной после в 90-х, когда одержала победу в конкурсе "Ялта – Москва. Транзит". Тогда-то слава и вскружила голову Денису Кляверу. В недавнем интервью певец признался, что в начале карьеры его самооценка была завышенной.

Сегодня Клявер понимает, что его тогдашние мысли о своей гениальности и исключительности были полным бредом. Отрезвило его конкуренция в шоу-бизнесе. Узнав о том, что все устроено весьма непросто, он перестал себя хвалить и сконцентрировался на развитии. 

Ранее Денис Клявер объяснил, почему 10 лет назад распалась группа "Чай вдвоем". По словам певца, коллектив зашел в творческий тупик. Он вместе со Стасом Костюшкиным стал заложникам одного жанра. Не обошлось и без противоречий между артистами. Они были довольно разными. Что же произошло в коллективе? Подробнее об этом писало "Утро.ру".

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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