Тяжелобольной Андрей Губин пожаловался на отношение к нему девушек

Автор и исполнитель хитов не готов встречаться с первыми попавшимися барышнями

Популярный музыкант Андрей Губин признался недавно, что любовные отношения в его жизни так или иначе всегда присутствуют. Но с кем попало он встречаться не согласен, а девушки, которые ему по вкусу, быстро не сдаются, их надо уговаривать.

"Девчонки себя ценят. Они в целом выглядят хорошо. Очень много девушек неглупых. Я в шоу-бизнесе работаю много лет и до сих пор музыку пишу. Мы ребята более подвижные, веселые", – считает Губин.

По словам музыканта, общий язык с понравившимися девушками он старается находить всегда, но не всегда удается это сделать.

Случаются периоды, когда ему просто некогда отвлекаться на дам, потому что в этот момент в приоритете работа. К тому же, пишет "Пятый канал", у 49-летнего артиста до сих пор не решены серьезные проблемы со здоровьем, что тоже не способствует успеху в амурных делах.

Некоторое время назад журналисты писали о длительном, почти в три года, увлечении Андреем одной девушкой, музыкант тогда даже всерьез подумывал съехаться, чтобы проверить чувства перед тем, как принимать решение о браке. Но в настоящее время постоянных и долгосрочных отношений в его жизни нет.

Напомним, что Андрей Губин давно не ходит на свидания из-за сложного диагноза.

