До сих пор не похоронили: прах звезды "Солдатов" ждет своей судьбы больше месяца

До сих пор не похоронили: прах звезды "Солдатов" ждет своей судьбы больше месяца
Вячеслав Гришечкин. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
А все из-за бюрократических проблем

Актер Вячеслав Гришечкин, прославившийся благодаря роли полковника Староконя в "Солдатах", ушел из жизни в сентябре 2023 года. Тело артиста кремировали после церемонии прощания. Горькая ирония: артист завещал близким похоронить его рядом с супругой Анной на Новодечичьем, однако урна с прахом до сих пор нетронута.

Дочь артиста Ольга пояснила, что для переноса праха в колумбарий на то самое кладбище необходимо разрешение. Процесс согласовали буквально недавно. И в скором времени все произойдет.

"Пусть никто не беспокоится", – заверила Ольга.

Анна же ушла из жизни шесть лет назад из-за онкологического заболевания. Гришечкин крайне тяжело переживал трагедию и нередко пытался забыться в спиртном от такого горя. К сожалению, похоронить его рядом с супругой родные ныне не могут – с момента предыдущего захоронения для этого должно миновать пятнадцать лет.

Дочь Ольга заявила, что воздержится от комментариев насчет своего состояния – ей хватило тех "омерзительных" материалов, которые писали в прессе на этот счет.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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