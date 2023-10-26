Дробыш отреагировал на перезапуск "Фабрики звезд"

Раз в год и "палка стреляет", рассудил продюсер

"Фабрика звезд", которая ожидает своего перезапуска (правда, не на Первом канале, где всегда выходило вплоть до последнего сезона), является лучшим музыкальным форматом на ТВ. Такого мнения твердо придерживается известный продюсер Виктор Дробыш.

Композитор оценил новость о перезапуске шоу на ТНТ. Ранее о кастинге на музыкальное шоу, ставшее невероятно популярным в "нулевые", сообщила у себя в социальных сетях генеральный директор телеканала Тина Канделаки.

Виктор не сомневается, что идея явно стоящая, несмотря на то, что успех – дело непредсказуемое. Поэтому новая "Фабрика" может "выстрелить".

Ранее гендиректор ТНТ сообщила, что руководство решило перезагрузить некогда популярную программу. За последние времена российское ТВ и радио так и не дождалось таких крупных проектов, как "Иванушки" и "Руки Вверх", гремевшие на всю страну еще двадцать лет назад. И телебоссы поняли, что нужно вернуть музыке профессиональный подход.

А ранее "Утро" рассказывало о громкой ссоре Дробыша с Филиппом Киркоровым – первый ранее заявил о поп-короле и его бывшей супруге Алле Пугачевой, как об артистах, которым "прогулы на кладбище пора ставить". С тех пор Филипп с давним коллегой так и не общался.