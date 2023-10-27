Поргина пытается избавиться от наследства Караченцова

Актера не стало пять лет назад

Народный артист РСФСР Николай Караченцов ушел из жизни пять лет назад, оставив после себя богатейшее духовное и материальное наследство. Сегодня имуществом всенародно любимой звезды распоряжается его вдова, заслуженная артистка России Людмила Поргина.

Актриса театра и кино пытается избавиться от недвижимости, оставленной ей покойным супругом. Речь идет о четырехкомнатной квартире в Москве, которую Николай Караченцов получил от властей.

Людмила Поргина планирует выручить за жилье 300 миллионов рублей. На эти средства вдова актера решила построить новый дом на даче и организовать в нем музей имени покойной звезды.

Вдова Николая Караченцова уточнила, что план нового объекта уже готов. Сама она занимается перевозкой на дачу антикварной мебели из столичной квартиры.

Ранее мы сообщали, что Людмила Поргина вернулась в "Ленком" после ссоры с Марком Варшавером.