Поргина пытается избавиться от наследства Караченцова

Поргина пытается избавиться от наследства Караченцова
Николай Караченцов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Актера не стало пять лет назад

Народный артист РСФСР Николай Караченцов ушел из жизни пять лет назад, оставив после себя богатейшее духовное и материальное наследство. Сегодня имуществом всенародно любимой звезды распоряжается его вдова, заслуженная артистка России Людмила Поргина.

Актриса театра и кино пытается избавиться от недвижимости, оставленной ей покойным супругом. Речь идет о четырехкомнатной квартире в Москве, которую Николай Караченцов получил от властей.

Людмила Поргина планирует выручить за жилье 300 миллионов рублей. На эти средства вдова актера решила построить новый дом на даче и организовать в нем музей имени покойной звезды.

Вдова Николая Караченцова уточнила, что план нового объекта уже готов. Сама она занимается перевозкой на дачу антикварной мебели из столичной квартиры.

Ранее мы сообщали, что Людмила Поргина вернулась в "Ленком" после ссоры с Марком Варшавером.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
По теме

Умер знаменитый телеведущий: ему было 74 года

Зрители очень любили знаменитость и с интересом смотрели его программы

Корчевников рухнул на пол прямо в эфире: зрители ахнули

Очередной выпуск шоу "Жизнь и судьба" поразил публику неожиданным поворотом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей