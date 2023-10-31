Ведущего Борисова нашли на кладбище после пропажи

Журналисту пришлось пережить серьезное потрясение

Некоторое время назад телеведущий Дмитрий Борисов вернулся на работу на Первом канале. Знаменитость стал заниматься новым проектом вместо "Пусть говорят", которое перешло к нему от Андрея Малахова. Зрители неоднозначно относились к такой замене – многие говорили, что журналист слишком хороший, порядочный и воспитаный человек, чтобы вести подобные передачи.

В итоге после февраля прошлого года было решено поставить программу на паузу. Борисов остался без работы и пропал из медиапространства. Никто не знал, чем занимается ведущий – лишь иногда в его блоге появлялись записи, которые указывали, что он жив и здоров.

Недавно стало известно, что Дмитрия Борисова после пропажи нашли на кладбище. Туда он приходит регулярно с 2019-го года, когда скончался его близкий друг, журналист Илья Костин. Они вместе работали на программе "Время".

Очевидцы на кладбище говорят, что телеведущего довольно регулярно видят на месте захоронения с цветами.

"Часто плачет на могиле Ильи, ведь они были очень близки. Кажется, что по сей день Борисов не может смириться с уходом Костина", – сообщают журналисты.

Другу знаменитости 31 октября могло исполниться 43 года. Он скончался от онкологии.

Сейчас Дмитрий Борисов ведет новое шоу, в котором обсуждает с гостями заданную тему, но не в таком провокационном ключе, как раньше.

Ранее стало известно, что Дмитрий Корчевников упал на пол во время эфира собственного шоу.