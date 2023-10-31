Ведущего Борисова нашли на кладбище после пропажи

Ведущего Борисова нашли на кладбище после пропажи
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналисту пришлось пережить серьезное потрясение

Некоторое время назад телеведущий Дмитрий Борисов вернулся на работу на Первом канале. Знаменитость стал заниматься новым проектом вместо "Пусть говорят", которое перешло к нему от Андрея Малахова. Зрители неоднозначно относились к такой замене – многие говорили, что журналист слишком хороший, порядочный и воспитаный человек, чтобы вести подобные передачи. 

В итоге после февраля прошлого года было решено поставить программу на паузу. Борисов остался без работы и пропал из медиапространства. Никто не знал, чем занимается ведущий – лишь иногда в его блоге появлялись записи, которые указывали, что он жив и здоров.

Фото: соцсети

Недавно стало известно, что Дмитрия Борисова после пропажи нашли на кладбище. Туда он приходит регулярно с 2019-го года, когда скончался его близкий друг, журналист Илья Костин. Они вместе работали на программе "Время".

Очевидцы на кладбище говорят, что телеведущего довольно регулярно видят на месте захоронения с цветами. 

"Часто плачет на могиле Ильи, ведь они были очень близки. Кажется, что по сей день Борисов не может смириться с уходом Костина", – сообщают журналисты.

Другу знаменитости 31 октября могло исполниться 43 года. Он скончался от онкологии.

Сейчас Дмитрий Борисов ведет новое шоу, в котором обсуждает с гостями заданную тему, но не в таком провокационном ключе, как раньше.

Ранее стало известно, что Дмитрий Корчевников упал на пол во время эфира собственного шоу.

Источник: Дни.ру
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