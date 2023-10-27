Корчевников рухнул на пол прямо в эфире: зрители ахнули

Очередной выпуск шоу "Жизнь и судьба" поразил публику неожиданным поворотом

Борис Корчевников – яркий и харизматичный ведущий, любимец многих российских зрителей. Передачи, где он принимает участие, набирают высокие рейтинги благодаря неповторимому умению актера вести программу так, что оторваться от экрана невозможно до финальных титров. Недавно он смог еще раз удивить поклонников шоу.



Так, например, Корчевников славится оригинальными приветствиями, с которыми он появляется в начале передачи. Без просмотра всей программы начальные фразы звучат странно и вызывают любопытство, поэтому включившие шоу досматривают его до конца.



Но не только необычными приветствиями знаменит Борис. Телеведущий тактично и грамотно раскрывает перед телезрителями героя передачи с новой стороны, проявляя к нему искренний интерес и симпатию.

Героиней последнего эфира стала экс-солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук. Сияющая певица недавно второй раз стала мамой и родила Алексею Чумакову, своему мужу, чудесную дочку. Этому событию и посвятил трогательные слова в начале передачи ведущий Борис Корчевников.

Но ахнули зрители совсем не из-за речи актера, а от эффектного жеста: Корчевников рухнул на колени перед Юлией при всех. Пораженная певица спросила, в чем смысл столь необычного поступка, на что Корчевников ответил, что преклоняется перед материнством Ковальчук и считает его поистине подвигом для женщины.





Недавно "Утро.ру" раскрыло секрет того, почему Борис Корчевников до сих пор не создал семью и не устроил свою личную жизнь.

