Личная жизнь Корчевникова пошла под откос из-за одной властной женщины

Бывшая раскрыла правду о семье артиста

41-летний российский телеведущий Борис Корчевников до сих пор не женат и, кажется, уже и не собирается. Как генеральный директор и продюсер православного канала "Спас" он все чаще пропагандирует религиозные ценности, чем говорит о личном счастье. Однако такое в его жизни тоже когда-то было.

Бывшая возлюбленная Бориса Корчевникова раскрыла правду о том, почему ведущему так не везет в отношениях с противоположным полом. По ее словам, все дело в его навязчивой и властной матери, которая попросту не дает ему построить счастье.

Сам Корчевников в интервью не раз говорил словно заученные чьи-то слова о том, что никак не может встретить ту единственную достойную женщину, которая смогла бы построить с ним семью. Но так ли это на самом деле? Ведь когда-то он был счастлив.

Модель Анна Одегова встречалась с ведущим продолжительное время во время учебы в МГУ и после выпуска, но вскоре все рухнуло в один миг. Она рассказала, что мать Корчевникова постоянно вмешивается в его личную жизнь, из-за чего каждый раз он наступает на одни и те же грабли.

"Она не дает ему ни с кем встречаться даже сейчас", – призналась девушка.

Также у Бориса Корчевникова были отношения с актрисой Анной Сесиль-Свердловой, с которой он познакомился в церкви. Однако построить семью тоже так и не удалось.

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