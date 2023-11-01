Российская модель Шейк засветила бугорок между ног в короткой юбке

Звезда порадовала публику откровенным фото

Известная модель российского происхождения Ирина Шейк сейчас является одной из самых востребованных за границей. Знаменитость получает высокооплачиваемые гонорары в ведущих модных домах, за ней охотятся рекламодатели, а зарубежная пресса регулярно вносит ее в топ самых привлекательных женщин всего мира.

Действительно, несмотря на немодельный возраст, 37 лет, Шейк удается оставаться на вершине карьеры и быть востребованной. Во многом это связано с ее огромными усилиями по поддержанию собственной внешности в отличной форме. Модели удалось сохранить идеальную фигуру даже после родов, а также она не перебарщивает с хирургическими вмешательствами. Поэтому красотой звезды восхищаются как на родине, так и за границей.

Сама модель умело пользуется своими данными, чтобы привлекать внимание публики к своей персоне. Недавно в социальных сетях она опубликовала фото, на котором предстала в откровенном образе. На Ирине Шейк были надеты бюстгалтер из цепей, короткая золотистая юбка, а прикрывало это только черное пальто из кожи, которое модель распахнула, чтобы показать все самое интересное.

Шейк похвасталась перед публикой подтянутым животом с кубиками пресса, осиной талией, стройными бедрами и аккуратной линией груди. Дополнительно она провокационно засветила бугорок между ног в короткой юбке.

Публикация разошлась по соцсетям, где в комментариях люди воосхищались идеальными параметрами российской звезды.

Ранее Ирину Шейк застукали в объятиях бывшего возлюбленного.