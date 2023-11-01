"Временами ненавидел": Леонов вспомнил о "страшных моментах" с отцом

Актер не может забыть те давние эпизоды

Российский актер театра и кино Андрей Леонов поведал о своих сложных отношениях с отцом – периодически он даже его ненавидел. 64-летний мужчина вспомнил, как тот дал ему сесть за руль – будущей звезде на тот момент было всего четырнадцать лет.

Леонов принимал участие в картине "Гонщики" – и родитель постоянно его попрекал на чем свет стоит. Подросток болезненно реагировал на критику. Отец сидел рядом и давал наставления.

"Были моменты, когда я папу ненавидел. Говорю: "Еду 40 километров". Все время говорил: "Соизмеряй". Возненавидел это слово и временами недолюбливал папу", – признался актер.

Не может забыть спустя все это время Леонов и те "страшные моменты", когда отец кричал на него из-за вождения. Обиженный Андрей останавливал транспорт и больше никуда не ехал. Кстати, этот момент прослеживается в его характере и ныне: актер приходит в ярость, когда приходится выслушивать замечания.

А не так давно Леонов признался в интервью Борису Корчевникову, что уже очень давно не видел сына Евгения, с давних пор проживающего в Европе. Сначала из-за ковида, затем – из-за специальной операции.