Толкалина оголила свои сочные бедра: фото слили в Сеть

Толкалина оголила свои сочные бедра: фото слили в Сеть
Любовь Толкалина. Фото: Natalya Loginova/www.globallookpress.com
Актрису засыпали восторженными комментариями

45-летняя актриса Любовь Толкалина продолжает сводить с ума поклонников, что с успехом делает уже пару десятков лет. Бывшая возлюбленная Егора Кончаловского выложила в социальные сети очередной горячий снимок, сделанный в гримерке.

Красотка в закрытом оранжевом купальнике, выставив напоказ свои стройные бедра, пояснила, что играет в кино "донну Анну". А публика завалила Любовь восторженными комментариями.

Кстати, Толкалина прекрасно знает о реакции подписчиков на ее откровенные фото, из-за которых сталкивается даже с оскорблениями. Однако актриса, кажется, не обращает на это никакого внимания. Как-то Любовь посоветовала всем хейтерам просто отписаться от нее, если тех не устраивают чужие фотокарточки.

Фото: соцсети

Своей красоты Толкалиной, как и многим, пришлось добиваться спортзалом – а еще изнурительными диетами. Актриса занимается танцами и регулярно бегает.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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