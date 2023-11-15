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Российская киноиндустрия переживает период резкого взлета. Киноделы умело воспользовались развитием онлайн-вещания и уходом заграничных производителей рынка, и теперь постоянно радуют зрителя отечественным продуктом более высокого качества. Но вместе с быстрым и благоприятным развитием сферы, появилась еще одна не самая приятная тенденция.
Кинорежиссер Федор Бондарчук пожаловался на происходящее в России – он заявил, что область кинотворчества сейчас испытывает серьезный голод. Таланты, несомненно, есть. Но и спрос на них невероятный из-за огромного количества проектов.
"Расписаны все – и на годы вперед, так что кадровый голод, конечно же, чувствуется", – приводит его слова интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Сейчас мэтры индустрии предпринимают силы, чтобы восполнить недостаток талантливых работников. Например, воспитывают новое поколение достойных актеров, сценаристов и режиссеров. Но быстрого эффекта от этого ждать не приходится.
По словам Бондарчука, сейчас в России недостаток хорошего жанрового кино – когда в знакомую оболочку помещают новое и знаковое высказывание. И эти проекты, говорит режиссер, необязательно должны быть дорогими в производстве.
Ранее Федора Бондарчука засняли в объятиях известной актрисы.
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