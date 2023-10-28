Любовница Бондарчука вышла из тени: браку режиссера пришел конец

Любовница Бондарчука вышла из тени: браку режиссера пришел конец
Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Жена знала об интрижке довольно давно

Федор Бондарчук последние годы счастлив в отношениях с Паулиной Андреевой. Особо о подробностях своей личной жизни супруги не рассказывают, известно только то, что некоторое время назад у них родился ребенок. Недавно знаменитости впервые за долгое время появились на публике, смотря друг на друга трепетным и нежным взглядом на ковровой дорожке. И хотя внешне их брак выглядит идеальным, в Сети давно поговаривают о разладе в семействе.

На этом фоне выйти из тени решила любовница Бондарчука. Известная певица Лика Стар по молодости крутила пылкий, но короткий роман с режиссером. Жена Светлана обо всем знала – артистка однажды сама пришла и рассказала женщине об этих отношениях.

Недавно женщины снова встретились вместе и вспомнили былое. Спустя 20 лет они уверяют, что между ними крайне хорошие отношения, несмотря на давнее соперничество из-за мужчины. Светлана обиду на подругу не держит, а Лика искренне извиняется перед ней за произошедшее.

"Я не комментировала это нигде и никогда, но можешь представить, сколько раз меня пытались вывести на этот разговор. Все нормально, я справилась. Все, что не убивает нас, делает сильнее", – рассказала бывшая жена Бондарчука.

Лика Стар утверждает, что выдала информацию об измене Бондарчука публике случайно, поскольку ее сумели "развести" журналисты.

"Это какая-то тонкая тема, но для меня она стала поучительной. Она меня преследовала. Тема щепетильная, но за ней все было по-другому", – утверждает артистка.

Фото: кадр YouTube.com

После этого она стала крайне аккуратно говорить о произошедшей ситуации, поскольку вся ненависть свалилась на нее, а не на мужчину, который пошел на сторону.

Тогда Светлане и Федору удалось сохранить отношения на какое-то время, но в итоге браку режиссера все же пришел конец. Бывшие супруги настаивают, что Андреева не имеет к этому никакого отношения – мол, разлад в семье был давно. Однако сплетники поговаривают, что Бондарчук крутил отношения с молодой актрисой еще до кризиса в семейных отношениях.

Ранее сообщалось, что Светлана и Федор собирались судиться из-за совместного имущества.

Источник: YouTube
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