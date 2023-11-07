Одинокий Бондарчук перестал скрывать чувства к другой женщине

Пара нежно держалась за руки на публичном мероприятии

Федор Бондарчук предпочитает лишний раз не афишировать свою личну жизнь. Знаменитость сейчас находится в браке с Паулиной Андреевой – и хотя сплетники поговаривают о разладе в семье, на публике пара демонстрирует любовь и трепетное отношение друг к другу.

Режиссеру избранница подарила сына, и теперь она старается больше времени уделять воспитанию продолжателя знаменитой династии, а не ходить по светским мероприятиям. Поэтому в последнее время Федор Бондарчук все чаще выходит в свет без своей супруги. Недавно его заметили в Москве на премьере фильма "Чувства Анны", в котором сыграла его близкая подруга Анна Михалкова.

Как сообщают СМИ, артист оказался одним из первых гостей мероприятия. Одинокий Бондарчук сперва долго позировал перед фотографами с угрюмым видом, но все быстро изменилось, когда к нему подошла Михалкова. Режиссер повеселел и перестал скрывать чувства к женщине – он нежно взял ее за руку и с улыбкой позировал для совместного фото.

Также на премьере появилась его бывшая супруга Светлана со своим мужем. После недавнего скандала она даже не смотрела в сторону Бондарчука – как отмечают журналисты, несмотря на маленькие размеры зала, им удивительным образом удалось не пересечься друг с другом.

Ранее Светлана Бондарчук поговорила с бывшей любовницей режиссера. Женщины вспомнили про скандал, который произошел еще во время брака знаменитостей.