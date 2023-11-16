Объявлено о возвращении Воробей после отъезда в Израиль

Объявлено о возвращении Воробей после отъезда в Израиль
Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка сетует на то, что сейчас юмористы становятся менее востребованными на телевидении

Актриса и стендап-комик Елена Воробей, завоевавшая любовь зрителей в проекте "Аншлаг", год назад уехала в Израиль. Ее поступок вызвал волну критики у поклонников, решивших, что она, как и многие другие звезды, навсегда покинула Россию. Однако еще тогда Воробей объясняла, что эта поездка – вынужденная перезагрузка и своего рода терапия, поскольку долгое проживание в Москве негативно влияло на ее нервную систему.

За рубежом артистка "ожила", стала чаще выступать и общаться с другими коллегами по цеху. Воробей не обманула поклонников – ее отъезд действительно был временным, и теперь она намерена вернуться на телевидение, чтобы порадовать россиян в новогодние праздники. В интервью "Абзацу" она выразила уверенность в том, что Новый год и уютные домашние посиделки с родными и друзьями неотделимы от старых добрых программ с участием юмористов – поэтому она объявила о своем возвращении на экраны после отъезда в Израиль.

"Сейчас как раз съемки начинаются. Я жду, что мне пришлют сценарий", – поделилась Воробей.

С сожалением она отметила, что подобный формат передач с годами теряет свою востребованность, у стендаперов становится меньше работы. Ей же основной доход сейчас приносит актерская деятельность и пение.

Ранее сообщалось, чем занималась Воробей в Израиле.

Источник: Абзац
По теме

Внуку Пугачевой предрекли большие проблемы после возвращения в Россию

Налоговая не простит ему долги – дело может дойти до продажи имущества

Известного артиста не взяли на СВО: почему отказали звезде

Актер и режиссер рвался добровольцем в зону боестолкновений, но ничего не вышло

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей