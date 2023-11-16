Объявлено о возвращении Воробей после отъезда в Израиль

Артистка сетует на то, что сейчас юмористы становятся менее востребованными на телевидении

Актриса и стендап-комик Елена Воробей, завоевавшая любовь зрителей в проекте "Аншлаг", год назад уехала в Израиль. Ее поступок вызвал волну критики у поклонников, решивших, что она, как и многие другие звезды, навсегда покинула Россию. Однако еще тогда Воробей объясняла, что эта поездка – вынужденная перезагрузка и своего рода терапия, поскольку долгое проживание в Москве негативно влияло на ее нервную систему.

За рубежом артистка "ожила", стала чаще выступать и общаться с другими коллегами по цеху. Воробей не обманула поклонников – ее отъезд действительно был временным, и теперь она намерена вернуться на телевидение, чтобы порадовать россиян в новогодние праздники. В интервью "Абзацу" она выразила уверенность в том, что Новый год и уютные домашние посиделки с родными и друзьями неотделимы от старых добрых программ с участием юмористов – поэтому она объявила о своем возвращении на экраны после отъезда в Израиль.

"Сейчас как раз съемки начинаются. Я жду, что мне пришлют сценарий", – поделилась Воробей.

С сожалением она отметила, что подобный формат передач с годами теряет свою востребованность, у стендаперов становится меньше работы. Ей же основной доход сейчас приносит актерская деятельность и пение.

Ранее сообщалось, чем занималась Воробей в Израиле.