"Больно и стыдно": Цискаридзе о привлечении к ответственности за вакханалию

"Больно и стыдно": Цискаридзе о привлечении к ответственности за вакханалию
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Когда-то Николай Цискаридзе блистал в балете "Щелкунчик" на сцене Большого театра. А теперь он с ужасом наблюдает за творящимся там адом.

Сегодня новости о продаже билетов на "Щелкунчик" 31 декабря напоминают больше криминальные сводки. Столь-то человек избито, столько-то увезли в полицию. Крики, скандалы, километровые многодневные очереди...

"Все, что сейчас происходит с билетами, – это чудовищный менеджмент, – возмущен Цискаридзе этой вакханалией. – Всех, кто имеет к этому отношение, следует привлечь к ответственности".

Действительно, стало известно, что генеральному директору Большого театра России Владимиру Урин направлено обращение комитета Госдумы по культуре с вопросами о ситуации с продажей билетов на балет "Щелкунчик". Об этом сообщила Елена Ямпольская.

"Меня поражает, что Большой театр, у которого бюджет в 5 млрд, за столько лет не может наладить систему, чтобы люди смогли в личном кабинете зарегистрироваться и купить билеты, пусть и ограниченное их число. Мне больно и стыдно, как премьеру Большого театра", – говорит танцор.

При этом такое количество "Щелкунчиков" превращается обычно в потоковую халтуру. "Сейчас в афише Большого они стоят чередой, и это халтура, – говорит наш гость. – Человеческий организм не может каждый день "являть". Это опасно для здоровья. Потому там текучка, травмы и потребитель страдает", – пояснил Николай Максимович.

Напомним, место в очереди в кассу Большого театра за билетами на "Щелкунчика" спекулянты продавали по 100 тысяч рублей. 

Источник: "Метро" ✓ Надежный источник
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