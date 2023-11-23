У Алибасова обнаружили опухоль в интимном месте: операция неизбежна

У Алибасова обнаружили опухоль в интимном месте: операция неизбежна
Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/www.globallookpress.com
Не успел артист полностью оправиться от отравления "Кротом", как его ждала новая напасть

В последнее время 75-летний экс-музыкальный продюсер группы "На-на" Бари Алибасов все чаще обсуждает свои проблемы со здоровьем.

После шокирующего инцидента с отравлением жидкостью для очистки труб "Крот" в 2019 году Бари Каримович так и не смог полностью восстановиться: музыкант заметно осунулся и похудел, стал реже появляться на публике. Глядя на его впалые щеки, можно подумать, что Алибасов вовсе ничего не ест – и это не так далеко от правды. По словам сына продюсера, из-за серьезных ожогов отец не может проглотить пищу больших размеров, поэтому питается крайне избирательно. 

Недавно с Алибасовым случилась новая напасть: в последнее время его стали мучить тянущие боли внизу живота и частые позывы в туалет. Медики после обследования нашли у него опухоль в интимном месте.

Такая киста считается доброкачественной, не обращающейся в рак и не вызывающей у человека серьезных неудобств, за исключением эстетических проблем. Однако медики все равно считают, что от подобных образований следует избавляться, передает телеканал "360".

Ранее сообщалось, как именно сейчас питается Алибасов.

Источник: SHOT
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