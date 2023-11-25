Деревянко рассказал, как его "развели" на 150 миллионов рублей

Деревянко рассказал, как его "развели" на 150 миллионов рублей
Павел Деревянко. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Актер вовсю судится с мошенниками, которые подали на него в суд

Российский актер Павел Деревянко решил прервать молчание по поводу уголовных дел, в которых проходит в качестве обвиняемого. Артист обвиняется в мошенничестве, однако доказывает собственную непричастность. В социальных сетях 47-летний актер опубликовал заявление своих юристов, призвав публику верить в его невиновность.

Буквально несколько месяцев назад в медиа появилась информация, что Деревянко оказался в должниках у некоего Григория Мулузяна, неудачно вложив крупную сумму в криптобизнес. Тот изначально обещал Павлу высокий заработок – достаточно якобы вложиться. Павел охотно поверил и внес деньги. А еще, как оказалось, подписал несколько кредитных договоров, сам того не зная. Кредитором оказался друг Мулузяна. Ирония и в том, что Павлу никто тот самый кредит не выдавал. А сумма огромная – на 150 млн рублей.

Тот самый кредитор по имени Сергей решил судиться с Деревянко, потребовав возмещения средств, которых последний так и не увидел. А сам Павел написал заявление в полицию. После возбуждения уголовного дела актера признали потерпевшим.

Мулузян, к тому же, просил артиста продать жилье, чтобы решить все проблемы с деньгами. Вот тогда Павел и понял, как его "развели". Увы, к тому моменту было поздно – Мулузян выкачал из актера все заработанные за годы деньги.

По словам юристов, Мулузян успел "развести" и остальных инвесторов.

Источник: Пресс-релиз адвокатов Павла Деревянко ✓ Надежный источник
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