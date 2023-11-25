"За все поступки есть расплата": нумеролог рассказала о наступающем годе кармы

"За все поступки есть расплата": нумеролог рассказала о наступающем годе кармы
Кристина Егиазарова. Фото: кадр из передачи
Эксперт рассказала, чего ждать и на что обратить внимание в 2024-м, а также чего опасаться

Перед Новым годом людям свойственно заглядывать в будущее. Многие пытаются угадать, к чему готовиться в наступающем году. Программа "Прямой эфир" провела передачу с известными нумерологами, уже имеющими на своем счету точные предсказания. Среди них была Кристина Егиазарова.

Это имя многие россияне знают уже два года. Она спрогнозировала начало СВО, землетрясение в Турции и другие природные катаклизмы. Егиазарова опирается на волшебство цифр, делая свои прогнозы, но при этом напоминает, что это не окончательный вариант, и если человек использует свой личный нумерологический код, все может поменяться.

Ведущие программы предложили нумерологу рассказать, чего ожидать от года Зеленого дракона. Егиазарова заметила, что в первой половине 2024 года предстоит новый виток спецоперации, а осенью стоит ожидать значимых событий.

Кроме того, нумеролог обрадовала, что для России все удачно завершится в 2025 году.

"У России сильная карма и сильный код, мы не можем проиграть", – уверена эксперт.

Но хорошая новость омрачена тем, что раньше 2025 года завершения ситуации стоит не ждать. Сейчас – время кармических лет и их надо проработать. Самый серьезный год как раз следующий, дающий в сумме кармическое число 8. Если на совести человека были добрые дела, его ждут хорошие события. Если карма не проработана, придется еще помучиться.

Нумеролог дала советы по очищению кармы: творить добро, поддерживать родных, можно попробовать духовные практики. Эксперт посоветовала повнимательнее быт в декабре, потому что именно этот месяц "подсвечивает" те места, которые требуют нашего внимания.

Ранее мы писали, какие знаки Зодиака ждут крупные перемены в декабре.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
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