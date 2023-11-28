Поргиной потребовалась срочная операция - СМИ

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75-летняя Людмила Поргина пережила серьезную хирургическую операцию. Все началось с болей в животе, которые длились довольно долго – пока не обнаружилась опухоль ободочной кишки. По счастью, речь шла о доброкачественном образовании.
Медики из клиники настоятельно рекомендовали на срочном хирургическом вмешательстве. Людмила находилась в клинике несколько дней в конце октября.
Затем актрисе пришлось восстанавливаться под капельницами и уколами, пишет SHOT.
Как отмечает источник, Поргина не впервые сталкивается с подобными проблемами. Весной этого года ее прооперировали из-за подагры – хирурги привели в порядок сустав. А до этого вдова Николая Караченцова попадала в больницу после удара головой о бревно.
Журналистам Людмила сообщила, что с ней все хорошо. Покинула "Ленком" и ныне находится в Эмиратах, проводя время на море. В массовке играть не собирается.
А ранее актер Сергей Ершов рассказал о невероятных опасностях, с которыми сталкивались артисты на съемках "Уральских пельменей" во время работы над проектом "Мама будет против", передает телеканал "360".
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