Болезнь сильно отразилась на Николаеве: артиста не узнать

Болезнь сильно отразилась на Николаеве: артиста не узнать
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Знаменитость дал первое выступление после госпитализации

В начале октября общественность узнала, что любимый многими композитор Игорь Николаев попал в больницу из-за проблем с сердцем. Публика была встревожена, поскольку это не первый подобный инцидент за последнее время. Однако все обошлось, и теперь знаменитость снова радует людей своим творчеством на сцене.

Например, недавно он выступил в "Вегас Сити Холле" вместе с младшей дочкой и супругой Юлией Проскуряковой. Они исполнили песню "Я люблю эту зиму", которую написал сам композитор.

Артистка появилась на сцене в бежевом платье с блестками, светлое платье было и на их повзрослевшей дочке. А вот самого Николаева было не узнать – он выглядел заметно похудевшим и посвежевшим. Видимо, болезнь сильно на нем отразилась: либо знаменитость потерял вес во время лечения, либо решил изменить образ жизни после рецидива.

Фото: соцсети

В комментариях люди остались в восторге от того, как сейчас выглядит Игорь Николаев. Публика сделала ему массу комплиментов.

"Ничего себе как Николаев похудел!", "Как похорошел после болезни, стройный как кипарис", – пишут поклонники.

Ранее сообщалось, что после инфаркта у мужа Проскурякова улетела из России.

Источник: ЦСН
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