Внешний вид Игоря Николаева изменился после операции: каким певец вышел в люди

Певец и композитор наконец-то появился на людях спустя некоторое время после операции

Игорь Николаев, в середине сентября загремевший в больницу с обширным инфарктом, постепенно поправляется. Певец, едва придя в себя, поблагодарил поддерживавших его и переживавших за его здоровье друзей и поклонников. Он считает, что именно поддержка фанатов и близких людей не допустила третьего инфаркта, которого боялись доктора.

После тяжелейшего приступа и реабилитации певец и композитор не захотел разлеживаться в постели, а вернулся в активную жизнь. Николаев готовится к запланированному выступлению, а несколько дней назад уже позволил себе выход в ресторан вместе с любимыми друзьями. Они и разместили на своей странице в социальных сетях оптимистичное фото с застолья.

После коронарного шунтирования, которое перенес композитор, необходим особый режим и длительное восстановление. Но судя по обилию пустых тарелок и бокалов на фотографии, недавний больной не настолько соблюдает предписания врачей, как следовало бы.

Тем не менее 63-летний исполнитель и музыкант выглядит более чем достойно после больницы. Никаких синяков под глазами, свежий вид и румянец на щеках. Причем явно видно, что во время пребывания в больнице Николаев заметно похудел – и это пошло на пользу его внешнему виду.

Жена Игоря Николаева, Юлия Проскурякова, сразу после выписки мужа огорошила поклонников заявлением о скором разводе.

