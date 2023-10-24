Внешний вид Игоря Николаева изменился после операции: каким певец вышел в люди

Внешний вид Игоря Николаева изменился после операции: каким певец вышел в люди
Игорь Николаев. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press globallookpress.com
Певец и композитор наконец-то появился на людях спустя некоторое время после операции

Игорь Николаев, в середине сентября загремевший в больницу с обширным инфарктом, постепенно поправляется. Певец, едва придя в себя, поблагодарил поддерживавших его и переживавших за его здоровье друзей и поклонников. Он считает, что именно поддержка фанатов и близких людей не допустила третьего инфаркта, которого боялись доктора.

После тяжелейшего приступа и реабилитации певец и композитор не захотел разлеживаться в постели, а вернулся в активную жизнь. Николаев готовится к запланированному выступлению, а несколько дней назад уже позволил себе выход в ресторан вместе с любимыми друзьями. Они и разместили на своей странице в социальных сетях оптимистичное фото с застолья.

После коронарного шунтирования, которое перенес композитор, необходим особый режим и длительное восстановление. Но судя по обилию пустых тарелок и бокалов на фотографии, недавний больной не настолько соблюдает предписания врачей, как следовало бы.

Тем не менее 63-летний исполнитель и музыкант выглядит более чем достойно после больницы. Никаких синяков под глазами, свежий вид и румянец на щеках. Причем явно видно, что во время пребывания в больнице Николаев заметно похудел – и это пошло на пользу его внешнему виду.

Жена Игоря Николаева, Юлия Проскурякова, сразу после выписки мужа огорошила поклонников заявлением о скором разводе.

Источник: Телеграм-канал "Blitz" ✓ Надежный источник
По теме

Умер знаменитый телеведущий: ему было 74 года

Зрители очень любили знаменитость и с интересом смотрели его программы

Корчевников рухнул на пол прямо в эфире: зрители ахнули

Очередной выпуск шоу "Жизнь и судьба" поразил публику неожиданным поворотом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей