После инфаркта Николаева Проскурякова улетела из России

После инфаркта Николаева Проскурякова улетела из России
Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press globallookpress.com
Звезда покинула страну в поисках летнего тепла

Супруга недавно перенесшего тяжелый инфаркт Игоря Николаева Юлия Проскурякова, певица и актриса, опубликовала на своей странице в социальных сетях фото с пляжа, сопроводив его пожеланием доброго утра.

Знаменитость охотно рассказывает о поездках в солнечные Эмираты и о том, что это любимое место отдыха их семьи, поэтому ежегодно при наступлении холодов они прилетают хотя бы на неделю, чтобы насладиться ярким солнышком, теплым морем и мягким песком. После такой зарядки пережить слякотную осень и морозную зиму у супругов получается гораздо легче.

Напомним, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова познакомились в Екатеринбурге, где певец был на гастролях. Поразившись внешнему сходству, они начали общаться – и вспоминают, что именно это сходство растопило обычную для знакомства неловкость. Очень быстро Игорь и Юлия подружились, а дальше начались романтические отношения. В 2010 году влюбленные поженились, а через пять лет у них появилась дочь Вероника.

Недавно певец и композитор попал в больницу с тяжелым инфарктом, заставив поклонников поволноваться о его здоровье и жизни. Но, к счастью, все обошлось и врачи отстояли звездного пациента. Николаев уже выписался и даже выходит в люди.

Напомним, после выписки композитора из больницы его жена заявила о разводе.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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