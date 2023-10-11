"Успешно восстанавливаюсь": Николаев оправился после инфаркта

Певец впервые вышел "в эфир" после больницы после приступа

15 сентября Игорь Николаев с обширным инфарктом попал в больницу. 63-летний композитор и исполнитель высказал теплые слова, полные искренней благодарности тем, кто переживал и молился за его здоровье.

Наверное, именно поддержка поклонников и не допустила третьего инфаркта, который подозревали врачи. Самочувствие Николаева после тяжелого приступа и двухнедельной реабилитации вполне удовлетворительное. Он уверен, что назначенный на 25 октября выход на сцену состоится.

Композитор поблагодарил детей, присылавших свои записи его фортепианных пьес, и обещал исполнить их со сцены Московской консерватории.

Положительные эмоции, которые, как известно, способствуют выздоровлению, у музыканта присутствуют в полном объеме: 8 октября Игорь Николаев и его супруга Юлия Проскурякова отметили день рождения их общей дочери Вероники. Малышке исполнилось 8 лет.

Недавно "Утро" писало, что жена композитора, популярная певица и актриса Юлия Проскурякова вела себя крайне отстраненно в ситуации с мужем и все время его пребывания в больнице не комментировала ситуацию, зато находила время заняться творчеством.

Лишь после возвращения Николаева домой Проскурякова нашла время написать в социальных сетях пост благодарности съемочной группе и коллегам за поддержку.

