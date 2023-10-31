Николаева ждет оглушительный провал: эксперты предрекают неудачу с новым брендом

Специалисты считают, что неинтересное название не повлечет за собой успешные продажи алкоголя

Недавно Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак "Выпьем за любовь". Специалисты по изучению рынков алкоголя уверены, что название неудачное и не поможет певцу выйти на хороший уровень в алкогольном бизнесе.

Популярная много лет назад песня, давшая имя бренду, по словам экспертов, не пользуется известностью сегодня. К тому же неудобная формулировка в магазине может оттолкнуть покупателей.

"Выпьем за любовь" – красивая песня и хороший тост, но не название для вина, – считает эксперт.

Кроме того, нынешние женщины и девушки куда менее романтичны, чем поклонницы того старого хита, и далеко не факт, что их привлечет вино с такой торговой маркой. Сегодняшние покупательницы алкоголя прежде всего ищут на бутылке производителя, а уже потом смотрят на этикетку и название. Состоятельные дамы предпочитают импортный продукт, а российские марки в основном выбирают женщины с менее серьезным доходом.

В октябре певец Игорь Николаев решил увековечить один из лучших своих хитов и зарегистрировал товарный знак с таким названием. В планах артиста заняться алкогольным бизнесом и выпускать под маркой "Выпьем за любовь" как спиртные, так и безалкогольные напитки.

Напомним, недавно Николаев попал в больницу с тяжелым инфарктом, и только недавно пошел на поправку.

