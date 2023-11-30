Обосновавшаяся в Москве Савельева озвучила причину возвращения из Израиля

Звезде понадобилось решить одну проблему

Звезда "Фабрики" Саша Савельева после начала специальной операции улетела в Израиль вслед за переехавшим супругом Кириллом Сафоновым. И совсем недавно вдруг вернулась в российскую столицу, где у нее есть собственная квартира. Об этом исполнительница сама поведала в социальных сетях.

Блогерша уточнила, что семья должна провериться у семейного стоматолога, который работает в Москве. А красивая улыбка – это отражение здоровья человека и его "внутреннего состояния".

О своей жизни в Израиле звезда "Фабрики" старается не распространяться. В Тель-Авиве у Саши проживает мама с сестрой, Сафонов выступает на сцене местного театра, снимаясь в кинокартинах.

Кстати, Савельева уже рассказывала, что постоянно наведывается в Израиль уже на протяжении четырнадцати лет. Там у ее супруга проживают родные.

А ранее сообщалось, что Саша в Москве успела посетить светское мероприятие, появившись в одном столичном ресторане вместе с остальными селебрити.