Обосновавшаяся в Москве Савельева озвучила причину возвращения из Израиля

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Звезда "Фабрики" Саша Савельева после начала специальной операции улетела в Израиль вслед за переехавшим супругом Кириллом Сафоновым. И совсем недавно вдруг вернулась в российскую столицу, где у нее есть собственная квартира. Об этом исполнительница сама поведала в социальных сетях.
Блогерша уточнила, что семья должна провериться у семейного стоматолога, который работает в Москве. А красивая улыбка – это отражение здоровья человека и его "внутреннего состояния".
О своей жизни в Израиле звезда "Фабрики" старается не распространяться. В Тель-Авиве у Саши проживает мама с сестрой, Сафонов выступает на сцене местного театра, снимаясь в кинокартинах.
Кстати, Савельева уже рассказывала, что постоянно наведывается в Израиль уже на протяжении четырнадцати лет. Там у ее супруга проживают родные.
А ранее сообщалось, что Саша в Москве успела посетить светское мероприятие, появившись в одном столичном ресторане вместе с остальными селебрити.
Две точно нашли подтверждение в жизни
Парень многим обязан своей богатой бабушке