Савельева вернулась из Израиля: что потянуло на родину певицу

Савельева вернулась из Израиля: что потянуло на родину певицу
Саша Савельева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press globallookpress.com
Экс-солистка группы "Фабрика" приехала в Россию по делам, заодно посетив светское мероприятие

Певица Саша Савельева давным-давно переехала в Израиль вместе с семьей: любимым мужем, актером Кириллом Сафоновым и их долгожданным наследником, сыном Леоном. Однако недавно роскошная стройная блондинка была снова замечена на российской земле. Что же побудило экс-солистку популярной группы вернуться из Израиля в Россию?

Оказалось, приехав по каким-то своим делам, Саша посетила заодно и светское мероприятие – день рождения одного из модных московских ресторанов. На гастрономическом торжестве собралось немало знаменитостей из сферы шоу-бизнеса: Алика Смехова, Ирина Йовович, Константин и Ольга Андрикопулос и другие.

Среди гостей была замечена и ставшая уже израильтянкой Саша Савельева. Экс-солистка не изменила своему стилю, собираясь на вечеринку, и предстала глазам в элегантном и строгом брючном костюме, оттенявшем золотые серьги и стильную сумочку.

Напомним, в Израиль бывшая солистка группы "Фабрика" вместе с мужем переехала 14 лет назад, руководствуясь соображениями здоровья. Там же, на Земле Обетованной, у пары родился сын после нескольких лет безуспешных попыток стать родителями.

Рождение малыша принесло некоторые проблемы в семью, однако Саша и Кирилл пытаются их решать. Например, они чаще разговаривают о проблемах и делегируют родительские обязанности.

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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