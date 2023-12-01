"Иванушки" поставили точку в терзавшем всех вопросе о "Тополином пухе" в июле

Двумя аншлаговыми сольниками в "Крокусе" группа "Иванушки International" провожает осень и встречает зиму. А заодно отвечает на давно мучивший всех поклонников вопрос

"Тополиный пух, жара, июль, ночи такие звездные", – эти слова в нашей стране знает и поет уже несколько поколений поклонников группы. Но всех их всегда терзал вопрос: почему этот самый пух в песне летит в июле, хотя в реальности это случается на месяц раньше. Иногда он появляется даже в конце мая. Правда, как говорят арбористы-древоведы, это случается только из-за ранней жаркой весны.

Корреспондент "Утро.ру" выяснил у Андрея Григорьева-Апполонова – "рыжего" из "Иванушек", – причину этой природной и песенной коллизии.

"Слова для этой композиции написал Михаил Андреев (песни на его стихи исполняют группы "Любэ", "Белый орел", "Фабрика", а также Вячеслав Добрынин, Михаил Шуфутинский, Дима Билан – Прим. ред.), а он живет в Томске, – рассказал "рыжий".

"Там, в Сибири, тополиный пух серыми клочьями летит именно в июле. Где он эту песню писал, там месяц и появился", – раскрыл секрет певец.

"И все уже 29 лет мучаются вопросом, почему пух летит в июле", – смеется самый молодой участник группы Кирилл Туриченко. В этом году, кстати, он отметил 10-летие работы с "Иванушками" – пришел в группу в апреле 2013-го, заменив начавшего сольную карьеру Олега Яковлева. Сегодня он успешно работает и как сольный исполнитель, сочетая это с далеким от шоу бизнесом – владеет сетью магазинов с товарами для дома "Галамарт".