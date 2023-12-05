Летучая ответила на вопрос об эмиграции из России

Летучая ответила на вопрос об эмиграции из России
Елена Летучая. Фото: Petrov Sergey/www.globallookpress.com
Ведущая дала поклонникам ответ на волнующий всех вопрос

Известная российская телеведущая Елена Летучая ответила поклонникам на самые волнующие вопросы. Один из них касался возможной миграции в Соединенные Штаты – ведь недавно стало известно, что главный "ревизор" страны получила визу в Америку. Однако Елена поспешила успокоить фанов: никуда она уезжать не намерена.

Хотя 45-летняя журналистка жалуется, что ее едва ли не "распяли" за то, что посмела выложить в Сеть агентство, которое помогло ей оформить необходимые документы. Елена тогда выложила пост, пропиарив компанию, оказавшую помощь в оформлении.

У Летучей, кстати, имеется не только американская, но и австралийская, и японская визы. Последнюю выдали на трехлетний срок. Летучая не собирается уезжать из России – просто хочет путешествовать с супругом.

"Очень люблю Россию. Очень много путешествую по России , – заверила журналистка.

Многие соотечественники, считает Летучая, довольно поверхностно воспринимают такое явление, как эмиграция, смотря на нее через розовые очки – однако здесь нет никакого романтизма. К таким скитаниям Елена не готова.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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