Летучая ответила на вопрос об эмиграции из России

Ведущая дала поклонникам ответ на волнующий всех вопрос

Известная российская телеведущая Елена Летучая ответила поклонникам на самые волнующие вопросы. Один из них касался возможной миграции в Соединенные Штаты – ведь недавно стало известно, что главный "ревизор" страны получила визу в Америку. Однако Елена поспешила успокоить фанов: никуда она уезжать не намерена.

Хотя 45-летняя журналистка жалуется, что ее едва ли не "распяли" за то, что посмела выложить в Сеть агентство, которое помогло ей оформить необходимые документы. Елена тогда выложила пост, пропиарив компанию, оказавшую помощь в оформлении.

У Летучей, кстати, имеется не только американская, но и австралийская, и японская визы. Последнюю выдали на трехлетний срок. Летучая не собирается уезжать из России – просто хочет путешествовать с супругом.

"Очень люблю Россию. Очень много путешествую по России , – заверила журналистка.

Многие соотечественники, считает Летучая, довольно поверхностно воспринимают такое явление, как эмиграция, смотря на нее через розовые очки – однако здесь нет никакого романтизма. К таким скитаниям Елена не готова.