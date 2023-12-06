Уволенная ведущая НТВ нашла способ вернуться к работе после резких слов о России

Уволенная ведущая НТВ нашла способ вернуться к работе после резких слов о России
Анна Казючиц. Фото: Pravda Komsomolskaya/www.globallookpress.com
Казючиц предложили способ исправить ситуацию

Осенью 2023 года ведущая НТВ и актриса Анна Казючиц угодила в скандал, после которого коллеги обвинили ее в склоках и антироссийских взглядах – все началось с того, что Анна выступила против специальной операции. Актрису впоследствии лишили роли в спектакле.

Впрочем, сама Анна видела причину в разногласиях с коллегами, стремившимися, по словам звезды, подмочить ее репутацию. Однако Казючиц попыталась исправить ситуацию и перевела средства семье участника боевых действий, надеясь на возвращение в спектакль "Вот и свела судьба нас".

Продюсирующий проект Андрей Карпов считает, что актриса вполне заслуженно лишилась роли. А теперь ей предстоит искупить вину перед коллегами и россиянами – доказать, что слова о спецоперации не соответствуют ее реальным взглядам. Звезде дали шанс реабилитироваться – в противном случае о спектаклях можно забыть уже навсегда.

Финансовая поддержка одного из бойцов, указал Карпов, была реализована Анной с подачи коллег – это было условием для участия в проекте. Правда, Карпов понятия не имеет, куда в итоге пойдут переведенные средства. 

"Но это уже останется на совести Анны Казючиц", – высказался Карпов.

Ранее "Утро" подробно писало о скандале вокруг ведущей программу "ДНК" на НТВ.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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