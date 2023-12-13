Сбежавший из РФ Дорн попал на Украине в скандал из-за русскоязычной песни

Такого публика от певца не ожидала

Некогда российский, а ныне украинский исполнитель Иван Дорн угодил в скандал из-за песни, записанной на русском языке. После известных всем событий на Украине певец решил прекратить карьеру в России, отказавшись в том числе и от проведения концертов.

Однако по непонятным для поклонников причинам Иван возобновил работу над своим альбомом Dorndom, над которым работал еще в России. Песни из этой пластинки записаны на русском языке.

После событий в феврале 2022 года Иван заверил украинских слушателей, что не собирается выпускать песни на русском. А недавно уточнил, что вовсе не перезаписывал пластинку. Так что альбом, по всей вероятности, будет выпущен в первоначальном виде – на русском.

Более того, в украинских телеграм-каналах негодуют, что Дорн ссылается на российские медиа, которые выложили материал с анонсом альбома.

Парадоксально, однако, что еще в прошлом году лейбл Дорна закрыл каталог песен для слушателей из РФ и Белоруссии.

А ранее "Утро" рассказывало, как сложилась карьера Дорна после отказа выступать в России.