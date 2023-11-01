Выступает для россиян и "поддерживает" Украину: как сейчас живет Иван Дорн

Выступает для россиян и "поддерживает" Украину: как сейчас живет Иван Дорн
Фото: кадр YouTube.com
Артист обосновался в Европе

Знаменитый украинский певец Иван Дорн долгое время строил свою карьеру в России и добился выдающихся успехов. Его композиции до сих пор пользуются в стране популярностью. Артист продолжил работать в Москве даже после 2014-го года, поскольку признавался, что не видит в этом серьезного политического прецедента, но уже после 2022-го года его риторика сильно изменилась. "Утро.ру" рассказывает, как сейчас живет популярный музыкант.

Как известно, Иван Дорн предпочитает рассказывать публике о своем творчестве, но ни о личной жизни. Сейчас он разъезжает по разным европейским городам вместе с семьей и на родной Украине не появляется. Поддерживать страну он пытается с помощью творчества, выпустив пару песен на украинском языке и призывая народ отправлять донаты.

Сейчас ему на 50 лет запрещен въезд в Россию, но зарабатывать на россиянах от этого он не перестал. Его агенты утверждали, что на это Дорн пойдет, если ему заплатят порядка 40 тысяч евро. 

"Почти на всех людях в России поставлен крест", – признавался он вскоре после начала СВО.

По последним данным звезда находится в Казахстане, где планировал выступить с концертом. Но в последний момент все отменилось – вину артист скинул на организаторов, с которыми так и не удалось договориться. Были ли в этом политические мотивы, как и в случае с известным российским комиком, не раскрывается.

При этом Иван Дорн постоянно подвергается критике со стороны украинцев. Недавно его разнесли за анонс мероприятия на Бали, которое активно рекламируют россияне, пребывающие в Индонезии. Они возмущаются, что знаменитость отмалчивается о происходящем и зарабатывает на "хороших русских", отказываясь возложить вину по поводу начала конфликта на Россию.

Источник: Утро.ру
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