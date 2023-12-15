Сбежавший российский комик пожаловался на жизнь в Германии

Сбежавший российский комик пожаловался на жизнь в Германии
Фото: кадр YouTube.com
Размер налогов шокирует юмориста

Александр Долгополов после февраля 2023-го перехал жить в Европу. Сбежавший российский комик обосновался в Германии, где теперь продолжает работать и выступать. В недавнем интервью он признался, что к некоторым тяготам европейского быта он был не готов.

В Германии Долгополову предоставили ВНЖ как фрилансеру. В стране он снимает квартиру, которая, по его словам, оказалась самой дорогой в его жизни.

"Это маленькая однушка, очень маленькое жилье, но из-за того, что здесь кризис жилья и очень сложно его найти, соответственно, оно очень дорогое", – рассказал юморист.

В целом жизнь мигранта в Берлине, по его словам, довольно дорогая. Ему приходится платить страховку от 2,4 до 3,6 тысяч в год. В противном случае любого приезжего могут депортировать. Огромные и немецкие налоги, которые могут достигать 40% с дохода. 

Возмущает Долгополова и то, что приходится платить откровенно странные налоги – например, на радио, даже если ты его не слушаешь, и религию.

Плохо в Германии и с цифровизацией. Россия и Эстония, по его словам, преуспели в этом больше. 

Ранее комик Долгополов говорил, что нашел у себя страшное заболевание.

Источник: YouTube
По теме

Вернувшуюся в Россию Пугачеву задержали пограничники

Артистке устроили допрос

Вернувшаяся из США Орбакайте поведала о "прекрасных изменениях" в России

Певица пришла в восторг от публики дома

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей