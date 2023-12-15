Сбежавший российский комик пожаловался на жизнь в Германии

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Александр Долгополов после февраля 2023-го перехал жить в Европу. Сбежавший российский комик обосновался в Германии, где теперь продолжает работать и выступать. В недавнем интервью он признался, что к некоторым тяготам европейского быта он был не готов.
В Германии Долгополову предоставили ВНЖ как фрилансеру. В стране он снимает квартиру, которая, по его словам, оказалась самой дорогой в его жизни.
"Это маленькая однушка, очень маленькое жилье, но из-за того, что здесь кризис жилья и очень сложно его найти, соответственно, оно очень дорогое", – рассказал юморист.
В целом жизнь мигранта в Берлине, по его словам, довольно дорогая. Ему приходится платить страховку от 2,4 до 3,6 тысяч в год. В противном случае любого приезжего могут депортировать. Огромные и немецкие налоги, которые могут достигать 40% с дохода.
Возмущает Долгополова и то, что приходится платить откровенно странные налоги – например, на радио, даже если ты его не слушаешь, и религию.
Плохо в Германии и с цифровизацией. Россия и Эстония, по его словам, преуспели в этом больше.
Ранее комик Долгополов говорил, что нашел у себя страшное заболевание.
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