Гузеева вышвырнула с работы коллегу по "Давай поженимся!"

Гузеева вышвырнула с работы коллегу по "Давай поженимся!"
Лариса Гузеева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Ведущая назвала настоящую причину своего ухода из программы

Экс-соведущая Розы Сябитовой и Ларисы Гузеевой программы "Давай поженимся!", астролог Володина рассказала, почему на самом деле покинула шоу. Раньше считалось, что ведущая ушла, не получив отпуск во время коронавируса. Спустя время астролог приоткрыла занавес над своим уходом. Виновной в нем она считает Ларису Гузееву.

"Я знаю, что Лариса поставила условие, чтобы я не вернулась в программу", – подчеркнула Володина.

Астролог добавила, что это была идея Гузеевой, потому что, по ее словам, роль звезды та отдавать никому не желала. Конфликтов с коллегами Василиса не имела, но и не контактировала с ними вне съемок. По словам астролога, рабочая атмосфера в программе была дружелюбная и конструктивная. При этом, отметила она, сейчас передача превращается во фрик-шоу.

Володина не скрывает, что излишне резкие реплики Гузеевой в адрес участников вызывали сильные эмоции у зрителей, что изрядно повышало рейтинг.

Ранее мы писали о том, что Лариса Гузеева внезапно покинула Россию.

Источник: YouTube
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