Гузеева внезапно покинула Россию

Актрисе захотелось романтики

64-летняя Лариса Гузеева оказалась не в первый раз в столице Грузии. Поэтому в Тбилиси телеведущую уже не так просто удивить. Однако и на этот раз актриса, исходившая все улочки в городе вдоль и поперек, смогла найти себе развлечение по душе.

Лариса отправилась на ночную прогулку на теплоходе, заявив, что впервые готова позволить себе подобную роскошь. От таких видов Лариса пришла в полный восторг: призналась, что все было так "щемяще", что было трудно поверить в происходящее.

Звезда "Тещи", заметив с палубы воздушный шар, выразила уверенность, что кто-то отправился в романтическое путешествие. С завистью умудренная годами Гузеева призналась, что на подобное она уже бы в силу возраста точно не решилась. Боится высоты – да и всяких непредвиденностей.

"Хотя говорят, что ничего страшного", – считает Лариса.