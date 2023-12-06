Гузеева раскритиковала современных женщин: "Век инфантилов"

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В интервью журналу "Hello!" актриса Лариса Гузеева поделилась мнением о поведении многих средневозрастных женщин, с которыми она часто взаимодействует в силу своей профессии.
По ее словам, сейчас наступил "век инфантилов", которые даже гордятся своей незрелостью. Гузеева отметила, что среднестатистический портрет женщины за последнее время несколько изменился. Если прежде в 35-40 лет женщина считалась уже взрослой "дамой" и вела себя подобающе, то теперь она больше похожа на "молодящуюся" девчонку-подростка в юбке.
"Если им нравится быть "вечными девочками", пусть наслаждаются", – резюмировала телеведущая.
Она отметила, что не в праве никого осуждать, и наблюдает за подобным явлением скорее с иронией.
Во время беседы журналисты заметили, что Гузеева в последнее время обрела популярность у молодежи. На это ведущая ответила, что никогда не пыталась заигрывать с молодым поколением, поскольку ее с ними не связывает одна эпоха.
Ранее известный актер рассказал об интиме с Гузеевой.
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