Гузеева раскритиковала современных женщин: "Век инфантилов"

Гузеева раскритиковала современных женщин: "Век инфантилов"
Лариса Гузеева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/www.globallookpress.com
Ведущая считает, что людям стоит вести себя в соответствии со своим возрастом

В интервью журналу "Hello!" актриса Лариса Гузеева поделилась мнением о поведении многих средневозрастных женщин, с которыми она часто взаимодействует в силу своей профессии.

По ее словам, сейчас наступил "век инфантилов", которые даже гордятся своей незрелостью. Гузеева отметила, что среднестатистический портрет женщины за последнее время несколько изменился. Если прежде в 35-40 лет женщина считалась уже взрослой "дамой" и вела себя подобающе, то теперь она больше похожа на "молодящуюся" девчонку-подростка в юбке. 

"Если им нравится быть "вечными девочками", пусть наслаждаются", – резюмировала телеведущая.

Она отметила, что не в праве никого осуждать, и наблюдает за подобным явлением скорее с иронией. 

Во время беседы журналисты заметили, что Гузеева в последнее время обрела популярность у молодежи. На это ведущая ответила, что никогда не пыталась заигрывать с молодым поколением, поскольку ее с ними не связывает одна эпоха. 

Ранее известный актер рассказал об интиме с Гузеевой.

Источник: Hello!
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