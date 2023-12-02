"Нет сочувствия": Сару Окс поразило отношение Ларисы Гузеевой к провинциалкам

Певица Сара Окс рассказала о ненависти с Ларисой Гузеевой к некоторым участницам шоу

Певица Сара Окс трижды становилась участницей популярного шоу "Давай поженимся", одной из бессменных ведущих которого является звезда фильма "Жестокий романс" Лариса Гузеева. Отношение Гузеевой к некоторым участницам программы поразило молодую звезду.

За те три раза, когда Сара снималась в шоу, она убедилась, что Гузеева терпеть не может девушек, приехавших из провинции или вышедших из неблагополучной семьи. Сара считает, что Гузеева не проявляет доброты к тем, кто пытается найти свою дорогу в жизни и добиться успеха. Певица отметила, что ей было удивительно наблюдать такую ненависть к провинциалкам от ведущей крупного канала, успешной женщины.

По словам победительницы шоу Аллы Пугачевой, подобное поведение совсем не красит телеведущую, а хабальское поведение опускает скорее ее, а не девушек, в чей адрес злословит Лариса Гузеева.