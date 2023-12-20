Европа нанесла Федосеевой-Шукшиной тяжелый удар

Артистка лишилась еще одной квартиры

Споры с недвижимостью в семействе Федосеевой-Шукшиной в свое время были довольно острыми. Актриса до сих пор не смогла простить детям и внукам некоторые поступки. Сейчас знаменитость живет в двушке за МКАД, куда перевезла ее младшая дочь. А вот жилье в центре Москвы решили освободить.

У Лидии Федосеевой-Шукшиной оставалась только одна отдушина – квартира в Хельсинки, которую она отказывалась отдавать детям, поскольку любила всей душой. Однако не так давно Европа нанесла по артистке тяжелый удар, лишив ее финской недвижимости.

Как рассказала ее дочь Ольга, они получили уведомление, в котором указано, что квартиру спускают с молотка, и до 28 феврала 2024 года бывшие владельцы обязаны забрать оттуда все свои вещи, указывает Радио 1. В противном случае их намерены утилизировать.

Дочь Федосеевой-Шукшиной поясняет, что это произошло потому, что компания Asunto Oy Punkaharjun, владеющая недвижимостью, признана банкротом, сообщает телеканал "360".

Ранее стало известно, что Мария Шукшина перестала навещать родную мать. За пенсионеркой ухаживает только Ольга и сиделка.