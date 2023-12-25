Среди столичных достопримечательностей: могилу Началовой нанесли на Яндекс-карты

Среди столичных достопримечательностей: могилу Началовой нанесли на Яндекс-карты
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Больше четырех лет прошло со дня скоропостижной кончины Юлии Началовой. Но до сих пор трагический уход этой звезды будоражит сердца и умы миллионов людей

Троекуровское кладбище Москвы было организовано в 1962 году как "филиал" престижного Новодевичьего. Здесь хоронили артистов, художников, спортсменов, видных политических деятелей. В этом некрополе нашли место последнего упокоения певица Валентина Легкоступова, журналист Анна Политковская, актеры Александр Лазарев, Марина Голуб и Николай Караченцов.

Но найти их могилы будет куда труднее, чем захоронение безвременно ушедшей в марте 2019 года 38-летней певицы Юлии Началовой. Ее могила на 17-м участке теперь нанесена на Яндекс-карты среди главных столичных достопримечательностей. Из множества близлежащих могил знаменитостей такой же чести удостоились певец Юрий Шатунов, политик Борис Немцов, журналист Борис Ноткин, режиссер Марлен Хуциев и поэт Яков Аким.

Александр Пушкин писал: "Я памятник себе воздвиг нерукотворный, // К нему не зарастет народная тропа". Памятник Юлии Началовой хотя и рукотворный, но к нему тоже не зарастает народная тропа. Каждый день сюда приходят благодарные поклонники и несут живые цветы. Любимая Юля в наших сердцах навсегда...

Фото: Яндекс-карты

Напомним, певица умерла в результате массы осложнений от недолеченных хронических заболеваний. У нее был диабет, подагра. Все это носило аутоимунный характер, поэтому певице требовалось неотложное и интенсивное лечение, но артистка не представляла себя без сцены, поэтому жертвуя собственным здоровьем, шла в студию и до последнего работала.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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