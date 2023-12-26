Оскорбленный Соседов набросился на Гузееву

Оскорбленный Соседов набросился на Гузееву
Фото: кадр "За гранью", НТВ
Ведущий шоу резко ответил на замечания в свой адрес

Музыкальный критик Сергей Соседов посетил программу “Суперстар”, только в этот раз в качестве участника шоу. Перед зрителями он выступил с песней, которую написал самостоятельно. Знаменитость утверждает, что он очень гордится тем, как исполнил ее.

Однако творчество Соседова оценили не все. Лера Кудрявцева и Наташа Королева посоветовали больше не демонстрировать свои вокальные данные. Особенно не стеснялась в выражениях Лариса Гузеева, которая увидела шоу по телевизору. Она заявила, что после исполнения коллеги у нее начнутся проблемы со сном.

"Да пусть не спит! Ради бога. <...> Эта песня написана на мои слова: она с серьезным смыслом",  – накинулся Соседов на оскорбившую его телеведущую.

Соседова также обидел тот факт, что в передаче урезали его песню. “Одиночество сердец”, по словам ведущего, длится не меньше пяти минут, но в эфире показали только начало. Сергей отметил, что это песня о нем, и имеет глубокий смысл, который не всем дано понять. Он добавил, что, несмотря на нелестные комментарии, продолжит петь.

Соседов и сам является ведущим шоу “Суперстар”. Телезрителям он известен как самый язвительный член жюри, который унижает чуть ли не каждого участника передачи. Однако критику в свой адрес Сергей Соседов выдержать не смог.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Гузеева вышвырнула с работы свою коллегу по “Давай поженимся!”. 

Источник: ProZvezd
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