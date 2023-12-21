Сергей Соседов строит планы после увольнения

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Скандальное увольнение ведущего программы "За гранью" Сергея Соседова до сих пор не оставляет равнодушными многих людей. Шоумен был оскорблен поведением руководства, некрасиво расставшегося с ним. Однако жизнь не закончилась на расставании с НТВ и ведущий продолжает строить планы.
Так, например, он не собирается расставаться с мыслями о телевидении. В том числе и о музыкальных проектах – его выступление на программе "Суперстар!" вызвало много хвалебных отзывов. В любом случае шоумен уверен, что не останется без работы с его подготовкой и знаниями. Однако теперь он будет куда вдумчивее выбирать проекты. И, скорее всего, посмотрит в сторону музыкальной отрасли, которая ему гораздо интереснее.Напомним, Соседов приобрел известность после шоу "Акулы пера" и стал одним из самых популярных музыкальных критиков нашей страны. А вскоре переквалифицировался в телеведущие.
Ранее мы писали, что музыкальный критик усомнился в том, что за выступление примадонны на корпоративах будут платить запрошенную ею сумму.
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