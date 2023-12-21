Сергей Соседов строит планы после увольнения

Для бывшего ведущего программы "За гранью" жизнь явно не закончилась

Скандальное увольнение ведущего программы "За гранью" Сергея Соседова до сих пор не оставляет равнодушными многих людей. Шоумен был оскорблен поведением руководства, некрасиво расставшегося с ним. Однако жизнь не закончилась на расставании с НТВ и ведущий продолжает строить планы.

Так, например, он не собирается расставаться с мыслями о телевидении. В том числе и о музыкальных проектах – его выступление на программе "Суперстар!" вызвало много хвалебных отзывов. В любом случае шоумен уверен, что не останется без работы с его подготовкой и знаниями. Однако теперь он будет куда вдумчивее выбирать проекты. И, скорее всего, посмотрит в сторону музыкальной отрасли, которая ему гораздо интереснее.

Напомним, Соседов приобрел известность после шоу "Акулы пера" и стал одним из самых популярных музыкальных критиков нашей страны. А вскоре переквалифицировался в телеведущие.

Ранее мы писали, что музыкальный критик усомнился в том, что за выступление примадонны на корпоративах будут платить запрошенную ею сумму.

