Певец Шура был госпитализирован в Крыму

Певец Шура был госпитализирован в Крыму
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Все выступления знаменитости пришлось отменить

Во вторник стало известно, что певец Шура, или Александр Медведев, попал в больницу в Крыму. Артисту стало плохо после выступления.

Как сообщает Super.ru, инцидент произошел еще летом, но о нем стало известно только сейчас. У артиста начались серьезные проблемы с речью, он резко стал выглядеть хуже. В результате в срочном порядке вызвали медиков, которые приняли решение о госпитализации Шуры.

Знаменитости провели несколько обследований, установив, что он перенес микроинсульт. Несколько дней его продержали в крымской больнице, после чего его перевезли в Москву. 

Шура восстанавливался после недуга около месяца – за это время все концерты с его участием пришлось перенести или отменить. Проблемы со здоровьем певец хранил в секрете, об этом знали только самые близкие люди.

Сейчас знаменитость чувствует себя хорошо, но в период новогодних корпоративов не стал себя щадить – у него полностью расписан график выступлений, работать артисту придется практически без выходных. Его знакомые переживают, что трудоголизм может свести Шуру в могилу вслед за Пухляшом, которого похоронили совсем недавно.

Источник: Super.ru
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