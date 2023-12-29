Не хотят слушать: за границей сорвался концерт Земфиры*

Выступление должно было пройти 23 декабря

В Дубае неожиданно отменили концерт Земфиры*. Певица должна была выступить в ресторане 23 декабря, однако мероприятие не состоялось. Источник сообщает – решение принято по обстоятельствам, на которые ни артист, ни организатор повлиять не могут.

Точной причины отмены концерта никто не давал. Однако пользователи соцсетей предположили, что у Земфиры * дела идут совсем плохо, и слушать ее не хотят даже гости ресторана.

Насладиться творчеством артистки предлагалось за баснословные деньги. Известно, что самый дешевый билет можно было приобрести за 125 тысяч рублей, а вот за вип-места требовали уже 250 тысяч. Планировалось, что мероприятие пройдет в элитном ресторане при отеле Madinat Jumeirah.

Земфира* полностью разорвала отношения с родиной. Теперь певица скитается по разным странам и выступает в местах общественного питания. Источник также сообщает, что вместе с концертом Земфиры* отменены выступления и других российских артистов.

Ранее Сергей Лавров поделился шансами Земфиры* вернуться в Россию.

*признана в РФ иностранным агентом