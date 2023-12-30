Доходило до рукоприкладства: какие советские актеры ненавидели друг друга

Валентин Гафт. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com Александра Яковлева. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Барбара Брыльска. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com Владимир Конкин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Владимир Высоцкий. Фото: Vladimir Mekler/Russian Look/www.globallookpress.com
Некоторые артисты с трудом появлялись в кадре вместе

Порой актерам приходится изображать на экране страстную любовь и крепкую дружбу, даже если на самом деле они друг друга не переносят. Так, самые известные пары советского кино в жизни были врагами, а некоторые звезды и вовсе отказывались работать вместе.

Валентин Гафт и Александра Яковлева вместе появились в новогодней сказке "Чародеи". Артисту удалось сыграть искренние чувства к своей коллеге, хотя на самом деле он ненавидел ее за постоянные опоздания, а однажды и вовсе принялся душить из-за неправильной реплики. Нелюбовь Гафта к Яковлевой была такой сильной, что даже эпизод с признанием пришлось снимать с участием второго режиссера.

Барбаре Брыльской тоже с трудом удавалось демонстрировать теплые чувства к герою Юрия Яковлева в "Иронии судьбы". Актриса говорила, что партнер по съемочной площадке не соответствует ее типажу, поэтому целоваться на камеру она с ним отказалась. Эти сцены режиссеру пришлось снимать со спины, чтобы зритель не заметил подвоха.

В сериале "Место встречи изменить нельзя" Владимир Конкин и Владимир Высоцкий играют борющихся за справедливость напарников. На самом деле друзьями артисты не были. Неизвестно, в чем заключается истинная причина конфликта, но по слухам, невзлюбил партнера именно Высоцкий, которых хотел, чтобы с ним работал коллега по театру на Таганке.

Ранее "Утро.ру" рассказало, почему поссорились Дмитрий Харатьян и Сергей Жигунов, известные по сериалу "Гардемарины, вперед".

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Стали врагами: самые громкие скандалы между звездами
Ксения Собчак. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com Ольга Серябкина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Maria Laura Antonelli/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com Сергей Жигунов. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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