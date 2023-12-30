Обозвавшего россиян трусами Смехова жестко припечатали: "Атос-перевертыш"

Родная страна дала Вениамину все

События прошлого года сорвали маски с многих российских знаменитостей. Мало кому могло прийти в голову, что выдающийся советский артист Вениамин Смехов будет в негативном ключе отзываться о нашей стране. За скандальные высказывания звезду уже жестко припечатали.



Несмотря на тяжелую ситуацию, в которой оказалась наша страна, исполнитель роли благородного Атоса в легендарной советской киноленте "Три мушкетера" предпочитает не выступать с патриотических позиций и, напротив, разъезжает по заграницам, а теперь еще и поливает грязью родную страну.



Недавно он сходил на интервью к иноагентше, где пафосно объявил, что считает себя чуть ли не героем после решения принять приглашение на беседу. Тогда же Смехов подчеркнул, что в России якобы все трусливые и очень боятся заявлять о своем мнении.

"Если есть желание трусить, у нас все двери открыты. У нас страна ужасно гостеприимна для страха. Хотите бояться – вступайте в наши ряды!" – оскорбительно высказался актер.

За такие россказни советского артиста жестко припечатали в социальных сетях.

"В чудесное живем время, которое всех проверяет на вшивость", "Почему шуты и комики решили что разбираются в политике", "Много их, этих тараканов. Поэтому нужна жесткость", "Высоцкий вряд ли пожал бы руку „Атосу-перевертышу“", – пишут разгневанные комментаторы.

К слову, ранее стало известно о том, как спектакль со Смеховым был запрещен.

