Появились подробности связи Николаева с женой известного чиновника

Артист покорил даму своей манерой общения

Игорь Николаев сумел оправиться после перенесенного недуга в прошлом году. Из-за болезни под угрозой были его выступления в новогодних огоньках и на корпоративах, однако артист не только пришел в себя, но и даже стал выглядеть значительно моложе. В итоге ему удалось порадовать публику своим творчеством в Новый год.

Николаев выступил в дуете с Люсей Чеботиной на телеканале "Россия 1", где представил свою новую песню – "Синий ветер, белый лен". В ней артисты поют о юной и задорной влюбленности.

"Моя скрипка о тебе сочиняет песни. Верю, день придет, и мы сочиним их вместе", – произносят со сцены Николаев и Чеботина.

Благодаря этой песне стало известно о связи Николаева с женой известного чиновника. Музыку композитор написал сам, а вот стихи взял у Татьяны Рогозиной – жены бывшего главы "Роскосмоса". Оказалось, песни на ее слова поют многие российские звезды. В том числе Алсу, Варвара и другие.

Сама Татьяна подтвердила, что ее с Николаевым связывают теплые дружеские отношения. Они познакомились некоторое время назад в Российском авторском сообществе, и музыкант сразу понравился ей своей интеллигентной манерой общения.

В итоге Рогозина обменялась с артистом номером телефона, а дальше появилась их совместная песня. По словам автора, в данном сотрудничестве все получилось удачно, и теперь публика может наслаждаться новой задорной песней.

Ранее Игорь Николаев заявил о своем отъезде из России.