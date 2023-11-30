Проскурякова изменилась до неузнаваемости из-за проблем со здоровьем

Проскурякова изменилась до неузнаваемости из-за проблем со здоровьем
Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press globallookpress.com
Внешность Юлии Проскуряковой теперь совершенно другая

Актриса и певица Юлия Проскурякова явила поклонникам свой новый образ. Из-за серьезных проблем со здоровьем супруге Игоря Николаева пришлось пойти на весомые перемены в собственной внешности. И это пришлось по нраву не всем.

На своей странице в социальных сетях Юлия Проскурякова выложила новую фотографию, на которой 41-летняя артистка снята в очках. Проскурякова посетовала, что зрение испортилось и теперь этот аксессуар будет сопровождать ее всегда.

"Официально очкарик", – прокомментировала звезда публикацию.

Фото: социальные сети

Выложив фотографию, Юлия попросила своих подписчиков оценить снимок и честно написать, как ей в новом образе и идут ли ей очки. Однако мнения поклонников разделились. Часть фолловеров тут же засыпали актрису восторженными комплиментами, уверяя, что она выглядит идеально и ей очень идет новый аксессуар, а часть наоборот скептически заявили, что Проскурякова в очках выглядит гораздо старше и похожа на жену Евгения Петросяна. Нашлись и такие, кто вообще не постеснялся приложить певицу "простушкой" и "старушкой".

Ранее мы писали, что Игорь Николаев и Юлия Проскурякова вместе с их общей дочерью Вероникой выступили в "Вегас Сити Холле" – впервые после инфаркта у исполнителя.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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