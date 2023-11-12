Слухи о скором разводе Николаева получили подтверждение

Поговаривают, что у звезд давно не все гладко в отношениях

В социальных сетях в браке Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой царит настоящая идилия. Артисты регулярно публикуют счастливые семейные кадры вместе с дочкой и демонстрируют нежное отношение друг к другу на публике. Хотя и поговаривают, что на самом деле не все между ними гладко.

Проблемы начались после недавней госпитализации Николаева с сердечным недугом. Как известно, артист уже успел перенести хирургическое вмешательство, и теперь ему положен здоровый образ жизни со строигими ограничениями. Но отказывать себе композитор не спешит. На светских мероприятиях его нередко ловили с бокалом горячительного. Как к этому относится Проскурякова, которая изо всех сил старается следить за здоровьем супруга, история умалчивает.

На фоне происходящего сплетники шепчутся, что артистка начинает постепенно терять терпение. На это их натолкнул недавний ее отъезд из России. Знаменитость не раскрыла, сделала ли она это вместе с мужем или была в гордом одиночестве. Теперь же слухи о скором разводе Николаева получили еще одно подтверждение.

Юлия Проскурякова перестала носить обручальное кольцо – ее заметили без аксессуара на недавнем светском мероприятии.

"Поклонники композитора сочли это тревожным "звоночком", – пишут СМИ.

Артистка была на публике одна, надев на себя строгий образ из белого джемпера и плиссированной юбки. Лицо звезды украшал еле заметный макияж, и она слегка улыбалась.



Никаких комментариев по поводу отношений с Николаевым Проскурякова не давала. Как впрочем, она и неохотно комментировала недавнюю госпитализацию композитора. В последний раз артистов видели вместе в конце октября.