Раскрыт секрет резко изменившейся Орбакайте

Раскрыт секрет резко изменившейся Орбакайте
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица шокировала публику своим внешним видом

Кристина Орбакайте посетила Россию в канун Нового года. 52-летняя певица не только порадовала фанатов новым треком "Только вдвоем", но и шокировала всех своей молодостью. В Сети мгновенно поползли слухи о том, что резко изменившаяся дочь Примадонны недавно решилась лечь под нож хирурга. 

Молодость звезды прокомментировала известный пластический хирург Виктория Блинова. Эксперт отметила, что Орбакайте обязана своей красотой скальпелю, но лишь отчасти. Также она уверена, что исполнительница корректировала с помощью операции разве что нос. Однако это ни для кого не секрет, и сама Кристина этого никогда не скрывала.

"У нее с молодости "правильно" расположены брови, которые с возрастом незначительно поменяли свое расположение",  —  раскрыла секрет Блинова. 

По словам эксперта, это означает, что "улучшающие" операции звезде просто-напросто не требуются. Специалист отметила, что, вероятно, дочь Примадонны тщательно ухаживает за своей кожей и регулярно обращается к косметологам. 

Ранее стало известно, что появление Кристины Орбакайте и Анжелики Варум на "Песне года" обернулось грандиозным скандалом. 

Источник: MK.RU ✓ Надежный источник
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